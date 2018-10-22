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В Хабаровском крае таинственно исчезли двое контрактников из воинской части
В Хабаровске 23-летий Демен Арстанбаев ночью с 14-го на 15-е августа пошел гулять по ночному городу и исчез. Телефон до сих пор недоступен, в социальных сетях с того времени ни разу не появлялся.
Приятель пропавшего рассказал, что Демен временно безработный
Оказалось что, исчезнувший парень – военнослужащий в звании сержанта из воинской части в селе Князе-Волконское. Он там числится как пропавший без вести
Родители Демена, проживающие в Оренбурге, заявление об исчезновении сына в полицию написали лишь спустя 37 суток со дня пропажи.
Из этой же части разыскивают 22-летнего Алексея Шияна.С 16 ноября 2016 года парень служил по контракту в той же самой части, что и Демен Арстанбаев, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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