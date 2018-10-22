В Хабаровском крае таинственно исчезли двое контрактников из воинской части

В Хабаровске 23-летий Демен Арстанбаев ночью с 14-го на 15-е августа пошел гулять по ночному городу и исчез. Телефон до сих пор недоступен, в социальных сетях с того времени ни разу не появлялся.

Приятель пропавшего рассказал, что Демен временно безработный

Оказалось что, исчезнувший парень – военнослужащий в звании сержанта из воинской части в селе Князе-Волконское. Он там числится как пропавший без вести

Родители Демена, проживающие в Оренбурге, заявление об исчезновении сына в полицию написали лишь спустя 37 суток со дня пропажи.

Из этой же части разыскивают 22-летнего Алексея Шияна.С 16 ноября 2016 года парень служил по контракту в той же самой части, что и Демен Арстанбаев, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.