В Хабаровском крае на берегу реки обнаружили два трупа

В Солнечном районе Хабаровского края на берегу реки Горинв двух километрах от железнодорожного моста были найдены два трупа – 15-летнего подростка и 43-летнего мужчины.

Напомним, что трагедия случилась 21 октября. Около железнодорожного моста в реке Гори перевернулась моторная лодка, в которой находилось четверо рыбаков. 25 –летнему мужчине удалось спастись.

Поиски четвертого рыбака продолжаются.