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В Хабаровске пройдет Фестиваль детских любительских театров
Со 2 по 5 ноября 2018 года в Хабаровске при поддержке министерства культуры Хабаровского края пойдет IV Межрегиональный фестиваль детских любительских театров «Хабаровские театральные встречи». В конкурсе примут участие детские театральные коллективы из г. Хабаровска, г. Комсомольск-на-Амуре, с. Троицкое, п. Октябрьский, рп. Переяславка, пгт. Лучегорск (Приморский край).
Возглавит жюри его бессменный председатель Марина Ивановна Куц - доцент, заведующая отделом театрального искусства Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, Учёный секретарь Учебно-методического совета по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников» Федерального учебно-методического объединения (г. Москва).
2 ноября в 14:00 на студенческой сцене Хабаровского государственного институт культуры состоится торжественное открытие фестиваля и показ первых конкурсных спектаклей. На суд зрителей и жюри участники фестиваля представят театральные постановки различных жанров от пиратской комедии до современной драмы.
После конкурсных просмотров юных артистов и их руководителей ждут мастер-классы и творческие лаборатории.
Победители Межрегионального фестиваля детских любительских театров станут известны 5 ноября на торжественной церемонии закрытия конкурса.
ПРОГРАММА
Межрегионального фестиваля детских любительских театров
«Хабаровские театральные встречи»
2 ноября (пятница)
Хабаровский государственный институт культуры (ул. Краснореченская 112)
14:30 – 15:30
«Весёлый Роджер» пиратская комедия Д. Салимзянов.
Детско-юношеская театральная студия «Планета», НОУК «Хабаровский краевой Дворец культуры профсоюзов» (г. Хабаровск).
15:40 – 16:20
«Лев Васька» пьеса-сказка Павла Морозова.
Детский театральный коллектив «Солнышко», МБУК «Районное межпоселенческое централизованное клубное объединение» Нанайского муниципального района Хабаровского края.
16:30 – 17:00 «Полёт сосиски» пьеса-басня Натальи Тиховской.
Литературный театр «Взгляд», МАУ ДО Дворец детского творчества «Маленький принц» (г. Хабаровск).
17:10 – 17:30
«Игра в красавицу» литературно-музыкальная композиция.
Образцовый театр-студия «Шок», МБОУ ДО Центр внешкольного развития «Радуга» (п. Октябрьский, Ванинский район).
17:40 – 18:15
«Как Петрушка стихи сочинял» кукольно-человеческая комедия Сергея Белова.
Образцовый детский театр кукол «Сюрприз», МОУДО Детско-юношеский центр «Восхождение» (г. Хабаровск).
18:20 – 19:20
«Заметь меня» современная драма с намёком на моралите Лизы Лангсет.
Театральная студия «Лицей» МАОУ «Политехнический лицей им. И.И. Стрельникова» (г. Хабаровск).
3 ноября (суббота)
Театр юного зрителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10 – 12)
14:00 – 15:00
«Путь в счастливую страну» беспризорные истории по мотивам рассказов А. Кожевникова и Л. Кармена.
Образцовая детская театр-студия «Апельсин», КГБУК «Краевой Дворец дружбы «Русь»» (г. Хабаровск).
15:15 – 15:40
«Старая сказка на новый лад» музыкальный спектакль-игра по мотивам русской народной сказки «Репка» Тарасова Л.Е.
Образцовый театральный коллектив «Карусель», МБУК Хабаровский центр театрального искусства «Бенефис» (г. Хабаровск).
15:55 – 16:40
«Цветик-семицветик» сказка В. Катаев.
Образцовый коллектив любительского художественного творчества Театр-студия «Бенефис», МОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» (г. Комсомольск-на-Амуре).
16:50 – 17:35
«Три поросёнка. Новые приключения» сказка Б. Вайнер.
Детская группа «Волшебный апельсин» Любительского театра «Этажерка», МБУ «Дворец культуры» Пожарского муниципального района, пгт. Лучегорск, Приморский край.
17:45 – 18:15
«Ветерок и скамейка» лирика Натальи Казаковой.
Экологический театр «Робинзоны», МБОУ ДОД ЦВР «Детская телевизионная студия «ШИП»», пгт. Лучегорск, Пожарский район, Приморский край.
4 ноября (воскресенье)
Театр юного зрителя (ул. Муравьёва-Амурского, 10 – 12)
14:00 – 14:40
«Праздник непослушания» сказочная история для детей и родителей по мотивам повести С. Михалкова.
Образцовая студия «Синтез», МАУ ДО г. Хабаровска «Центр развития творчества детей и юношества».
14:50 – 15:30
«Алёнушкины сказки» колыбельная Дмитрия Мамина-Сибиряка.
Театр-студия «Игронавты», Хабаровский краевой театр драмы.
15:40 – 16:30
Приключения Незнайки и его друзей» по мотивам рассказа Николая Носова.
Детский музыкальный театр «Сюрприз» (театральная группа), МБУК «Дом культуры «Юбилейный»» муниципального района имени Лазо.
П. Переяславка.
16:40 – 17:50
«Команда» игры в хороших людей по мотивам рассказа А.П. Гайдара.
Театр-студия «Алый парус», МАУ ДО Дворец детского творчества «Маленький принц» (г. Хабаровск).
18:00 – 18:30
«Конёк-Горбунок» отрывок из спектакля по одноимённой сказке П.П. Ершова.
Фольклорно-музыкальная сказка.
Образцовая театр-студия «Диалог», МАУ ДО Детско-юношеский центр «Восхождение».
5 ноября (понедельник)
Хабаровский государственный институт культуры (ул. Краснореченская 112)
15:00 – 17:00 Закрытие фестиваля. Церемония награждения.
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