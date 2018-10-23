Новости
Жителям Комсомольска-на-Амуре полюбились шахматы уголовников
В Комсомольске-на-Амуре состоялась ежегодная сезонная ярмарка товаров народного потребления «Золотая осень». Впервые в ней приняли участие исправительные колонии УФСИН России по Хабаровскому краю.
Исправительные колонии №7 и 8 представили жителям и гостям города разнообразную сувенирную продукцию, швейную, а также информационные брошюры и каталоги товаров, производимых в этих учреждениях. Исправительная колония №8 продемонстрировал образцы детской мебели, в том числе мягкую люльку для новорожденных.
Любой желающий посетитель ярмарки мог приобрести необходимый товар сразу на месте, либо оформить индивидуальный заказ на изготовление заинтересовавшей его продукции.
Особенным спросом у посетителей ярмарки пользовались кухонные наборы, шкатулки, шахматы и нарды. По итогам состоявшего мероприятия учреждения реализовали большое количество выставленной сувенирной продукции и получили несколько индивидуальных заказов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 309
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 415
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 604
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 250
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136