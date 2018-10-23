Жителям Комсомольска-на-Амуре полюбились шахматы уголовников

В Комсомольске-на-Амуре состоялась ежегодная сезонная ярмарка товаров народного потребления «Золотая осень». Впервые в ней приняли участие исправительные колонии УФСИН России по Хабаровскому краю.

Исправительные колонии №7 и 8 представили жителям и гостям города разнообразную сувенирную продукцию, швейную, а также информационные брошюры и каталоги товаров, производимых в этих учреждениях. Исправительная колония №8 продемонстрировал образцы детской мебели, в том числе мягкую люльку для новорожденных.

Любой желающий посетитель ярмарки мог приобрести необходимый товар сразу на месте, либо оформить индивидуальный заказ на изготовление заинтересовавшей его продукции.

Особенным спросом у посетителей ярмарки пользовались кухонные наборы, шкатулки, шахматы и нарды. По итогам состоявшего мероприятия учреждения реализовали большое количество выставленной сувенирной продукции и получили несколько индивидуальных заказов.