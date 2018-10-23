В Хабаровском районе инспекторы спасли жизнь диким туристам

В Хабаровском районе задержана группа людейЮ снаряжённая по- походному, в заповеднике «Большехехцирский», входящем в состав ФГБУ «Заповедное Приамурье».

На особо охраняемой природной территории туристические мероприятия законом запрещены и, кроме того, могут быть опасны для здоровья и жизни туристов.

Выходя в лес, необходимо понимать, что это земля обитания диких животных, для которых человек является источником опасности. Дикий зверь будет защищать свою территорию и спастись от нападения в лесных условиях практически невозможно.

По данному нарушению, на задержанных лиц составлены протоколы по ст. 8.39 КоАП РФ, проведена разъяснительная работа и граждане будут привлечены к административной ответственности за незаконное нахождение на заповедной территории.

Вполне возможно, что действия госинспекторов спасли жизнь туристам, ведь после объяснения ситуации и возможных последствий таких прогулок группа задумалась и впредь отправляться в такие походы больше не собирается и, надеемся, расскажут об инциденте всем своим друзьям и знакомым, что заповедную границу можно пересечь только с разрешения руководства, да и то под присмотром госинспектора.

Добавим, что для экскурсантов в эколого-познавательном комплексе «Заповедный Хехцир» действует специально оборудованная экологическая тропа.