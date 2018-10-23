В Хабаровске молодежь мультимидийно узнает храмовую культуру

Дальневосточная государственная научная библиотека, победитель конкурса малых грантов «Православная инициатива–2018», выпустила электронный информационный продукт «Храмовая культура города Хабаровска: истоки и современность».

Электронное издание содержит синтез различной информации, посвященной истории и современному состоянию православных храмов Хабаровска как важной составляющей части становления и развития Православия на Дальнем Востоке.

Авторы проекта уверены, что он поможет сформировать у молодежи уважительное отношение к истокам православной культуры в Хабаровском крае, а также углубить знания истории региона в целом.

Сотрудникам ДВГНБ удалось создать современный мультимедийный продукт — интерактивную интеллектуальную игру «Храмовая культура Хабаровска: истоки и современность», которая позволит не только повысить интерес молодых людей к изучению истории, но и обеспечить новым мультимедийным ресурсом сеть общедоступных библиотечных и общеобразовательных учреждений Хабаровского края с целью проведения информационно-просветительских проектов по основам православной культуры.

Реализация проекта «Храмовая культура Хабаровска: истоки и современность» — первая попытка создать образовательный электронный информационный продукт на основе мультимедийных технологий для динамичной подачи качественной исторической информации о православных храмах города Хабаровска.

— Мы создали электронный информационный продукт в интерактивном режиме с игровыми элементами, с использованием медиатехнологий для повышения интереса к теме православия представителей молодежной среды, — комментирует руководитель проекта, заместитель генерального директора ДВГНБ Раиса Наумова.

Первый раздел электронного издания «Историческая справка о храмах Хабаровска» включает общую информацию о семи храмах города и женском монастыре святых первоверховных апостолов Петра и Павла в селе Петропавловское Хабаровского района. Изучение этого раздела является первым подготовительным этапом к началу интеллектуальной игры.

Художественным украшением электронного издания являются два видеофильма под общим названием «Фотопрогулка по храмам Хабаровска»: первая часть — «Историческая», вторая — «Современная». Коллекция фотографий, используемая в этих фильмах, хранится в фондах Дальневосточной государственной научной библиотеки. Для музыкального сопровождения видеофильмов используются записи хора Спасо-Преображенского кафедрального собора под управлением регента Анны Зайцевой.

Интерактивная интеллектуальная игра «Храмовая культура Хабаровска» разработана в формате увлекательной викторины и содержит 20 вопросов, на каждый из которых предложено три варианта ответа. У игроков есть возможность «пройтись» по святым православным местам Хабаровска, узнать историю его соборов и храмов, «познакомиться» с людьми, для которых благотворительность была образом жизни, проникнуться заботами и чаяниями прихожан Хабаровской епархии.

Данное издание специально подготовлено для педагогов, библиотекарей в качестве информационной помощи в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

В ближайшее время электронное издание будет распространено среди 309 общедоступных библиотек Хабаровского края и общеобразовательных учреждений региона.

Полная версия электронного издания размещена на официальном сайте ДВГНБ www.fessl.ru и доступна интернет-пользователям.

Завершающим этапом проекта станет проведение серии выездных публичных презентаций электронного издания, апробация интерактивной игры с молодежным сообществом Хабаровского края.

25 октября первая презентация проекта состоится в Центральной библиотеке города Бикина, 26 октября на площадке средней школы N 1 города Вяземский.