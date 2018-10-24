Игры с бешенством: Депутаты попросили не экономить на отлове бездомных собак

Депутаты Хабаровской городской думы собираются попросить своих коллег из краевой Закдумы не уменьшать финансирование на отлов и содержание безнадзорных животных, сообщает газета « Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на пресс-службу мэрии.





В Хабаровске депутаты городской думы бьют тревогу: отлов и вакцинация 1013 животных оценивается в 2,4 миллиона рублей, однако, на следующий год субвенция, выделяемая городу, снижена.





Предполагается выделение только 1,8 миллиона рублей. За эти деньги можно будет обеспечить отлов 763 безнадзорных собак.





Привитые безнадзорные животные служат естественным барьером между городской средой и тайгой. Стоит напомнить, что в этом году в Хабаровске было нашествие бешеных лис.





В Хабаровском районе неоднократно были зафиксированы случаи бешенства домашних животных после укусов лис. Один из случаев был з в городе. Вспышек и распространения опасного заболевания в Хабаровске удалось избежать.





— У нас идут обращения муниципальных образований, которые отказываются от исполнения полномочий по безнадзорным животным, — рассказала Ирина Штепа, председатель комитета Законодательной думы региона по социальной защите населения и здравоохранению - Обращаются в связи с тем, что не хватает средств





Напомним, что в Хабаровском крае ежегодно выделяется более 5 миллионов рублей, а требуется как минимум 10,5 миллиона рублей. На Камчатке, например, расходуется на эти цели 45 миллионов рублей











