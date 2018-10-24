На набережной в Хабаровске, как в Европе, ели голубые

В Хабаровске на набережной высадили 100 «голубых» елей сорта Blue Sky. Ранее там было высажено более 30 таких елей колючей, которую еще называют «кремлевской елкой»

30 деревьев пояаилось в районе футбольного стадиона, 30 - в районе детских аттракционов, еще 30 – около бассейна и оставшиеся 10 по было высажено на остальной территории.

Напомним, что на набережной появится «Зимний сад» с экзотическими растениями, общая площадь которого составит порядка 2 тыс кв метров. Их завезут из европейской части России. Великому Амуру – достойное обрамление, по европейским стандартам.

Пляж с идеальным песком, шезлонгами и зонтиками, большой фитнес-центр и новая автомобильная дорога, оригинально решенная зона торговли, - все это появится на набережной в будущем, которая будет продолжена почти до Южного микрорайона. Там будет построена канатная дорога, соединяющая «материк» и российскую часть Большого Уссурийского острова.

Есть проект нового хоккейного комплекса, который появится на территории бывшей запасной хоккейной коробки в районе северных ворот стадиона, - сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что недавно были сданы вторая и третья очередь набережной. Планировали сдать глубокой осенью, но губернатор поторопил. Пока бабье лето на дворе, есть время спокойно прогуляться по набережной.

Конечно, было построено не идеально. Может, просто требования высоки? Хотя Константин Пепеляев, министр строительства Хабаровского края, поставил строителям твердую четверку с плюсом.

- Всегда при приемке объекта есть замечания. Было предложение укрепить склоны Утеса, чтобы все держалось за счет армированной сетки и посева травы. Строители это выполнили. Это, кстати, не было предусмотрено проектом. Было замечание расширить узкую часть. Там в прошлом году были даже травмы у велосипедистов. Время покажет. Гарантия всех работ, проведенных на участках набережной, - пять лет.

Конечно, в дальнейшем за состоянием набережной будут следить. Возможны разные усадки. Недочеты, которые могут возникать, будут сразу ликвидироваться.

- Есть ли проблемы с Утесом?

- Сам Утес в нормальном состоянии. Были деформации у здания на Утесе. В свое время проблемы были решены. При реконструкции подперли его стеной из камней. Там монолит сплошной. Пытались его разбить при исследовании, не получилось, очень хорошо сделано.

По словам Константина Пепеляева, набережная - один из лучших объектов, который были сданы в Хабаровском крае за последнее время, достаточного качества, высокой степени надежности.

- Улучшать можно бесконечно. Для такого объекта казне строительство обошлось в реальную сумму, даже бюджетно получилось.

Работы велись согласно федеральной программе «Развитие въездного и внутреннего туризма в РФ». Размер выделенного финансирования составил 95 миллионов рублей.