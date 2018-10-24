В Хабаровске завершается фестиваль «Кухня без границ-2018»

В Хабаровске 27 октября. в ДК «Нефтяник» (ул. Орджоникидзе, 12) в 15 часов состоится праздничная церемония закрытия 6-го Международного фестиваля «Кухня без границ».

Фестиваль проходит с 2013 г. и с самого начала был нацелен на ознакомление участников с традициями, обычаями, кухней и культурой разных народов – сначала Хабаровского края, а затем и мира. В этом году фестиваль получил статус «международного» и первым иностранным участником стало кафе "Палермо" ( Тбилиси, Грузия).

С июня по октябрь 2018 г. в рамках фестиваля "Кухня без границ" прошло 30 презентаций национальных кухонь. 27 октября 2018 г. в ДК "Нефтяник" состоится подведение итогов фестиваля "Кухня без границ", награждение участников и праздничный концерт представителей разных национальных центров Хабаровского края.

По всем вопросам об участии и освещении церемонии закрытия фестиваля "Кухня без границ" обращайтесь по тел. 8-924-202-98-80.