Хабаровчан накусунят по-полной

В Хабаровске идет подготовка к презентации в торговой сети дальневосточного холодного чая "Кусун". Старт продаж напитка состоится 26 октября в торговом центре "Южный парк". Для посетителей устроят дегустацию, организуют фотозону, автор напитка проведет мастер-класс, также в первый день продаж покупателям сделают скидку.

Напомним, ключевым событием в продвижении напитка "Кусун" стала его демонстрация большому числу жителей. Во время фестиваля мороженого 25 августа холодный чай попробовали 20 тысяч человек. Был установлен рекорд России. Министерству торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края удалось в кратчайшие сроки найти инвесторов и наладить выпуск напитка в промышленных масштабах. Производителем выступил завод "Тайга", реализацией занялась группа компаний "Невада".

"Мы выполнили свое обещание. Напиток уникальный, пока на рынке нет аналогов и это хорошо. Производитель расширил линейку продуктов, появляются рабочие места и дополнительные оборотные средства. Кроме того, в крае увеличивается индекс производства напитков, а это налоги в бюджет. Должен сказать, что обязательное условие министерства - доступная цена напитка для населения. В торговой сети она составит 49 руб. 98 коп, в первый день продаж стоимость снизят на пять рублей", - сообщил министр торговли края Николай Крецу.

В региональных туристических организациях уверены, что Хабаровскому краю нужен свой продуктовый бренд.

"Есть же астраханские арбузы, вологодское масло, уральские пельмени, в Приморье знаменитые конфеты "Птичье молоко". Наши соседи из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - любители гастрономии. Для них всё, что связано с едой, интересно. Поэтому очень нужен продукт, который бы однозначно ассоциировался с Хабаровским краем. У него должна быть адекватная цена и привлекательная упаковка", - отметила Анастасия Степашко, председатель правления Дальневосточного регионального сообщества туриндустрии.

Автором дальневосточного напитка "Кусун" стал хабаровский бармен Егор Сиротин. Перед массовым производством состав был доработан технологами завода "Тайга". Срок годности дальневосточного чая 30 суток, при приготовлении используются только натуральные компоненты: брусника, дальневосточная роза, чабрец и чага.