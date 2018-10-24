В Хабаровске отметят юбилей журнала «Дальний Восток»

29 октября 2018 года в 16.00 в Хабаровском краевом театре юного зрителя состоится торжественный вечер, посвященный 85-летию Российского литературно-художественного журнала «Дальний Восток».

85-летие - очень почтенная дата. Но постоянные его читатели считают, что его нынешняя редакционная политика это издание, открывающее молодых авторов.

Сейчас он выходит 6 раз в год и по-прежнему остается одним из самых востребованных и читаемых российских журналов и не только на Дальнем Востоке.

Старейший и единственный на востоке России периодический литературный журнал «Дальний Восток» по-прежнему в строю.

За прошедшие годы он создал многоплановую летопись жизни страны. Через судьбы литературных героев и реальных людей авторы раскрыли огромные пласты прошлого и современности.

Более того история журнала «Дальний Восток» - это история зарождения и развития литературы в огромном российском регионе от Тихого океана до Байкала.

Удивительно - как человеческие судьбы переплелись здесь за 85 лет в причудливый узор!

Скольким писателям и поэтам, чьи имена знает и помнит вся страна, а некоторых - и весь мир, дал он дорогу в жизнь.

В разное время со своими рукописями пришли в журнал Александр Фадеев, Андрей Пришвин, Петр Комаров, Василий Ажаев, Петр Проскурин, Николай Задорнов, Григорий Ходжер.

А еще в журнале свои первые стихи опубликовала поэтесса Римма Казакова и Аркадий Стругацкий. В 1956 году никому не известный военный журналист с Сахалина опубликовал свою первую, совсем не фантастическую, повесть «Пепел Бикини».

При этом круг авторов журнала не ограничивался Дальним Востоком. Более всего ценилось талантливое, свежее слово, умение в частном увидеть общее, важное для людей.

Журнал был и остается школой литературного мастерства. Иначе и быть не могло. В издании, которое в разные годы возглавляли такие маститые редакторы-писатели как Александр Фадеев, Николай Рогаль, Николай Наволочкин, Валентин Федоров. К сожалению, их уже нет рядом с нами.

Эстафету главных редакторов - наставников продолжили писатели Вячеслав Сукачев и Александра Николашина. Именно поэтому школа местных прозаиков и поэтов жива. И как доказательство этому - посланцы журнала «Дальний Восток» становятся лауреатами серьезных семинаров молодых авторов России.

Как и все предыдущие годы журнал «Дальний Восток», объединивший талантливых людей, будет верным союзником в сохранении и развитии базовых культурных и нравственных ценностей, национальных традиций родной земли.

«Дальний Восток» всегда жил в ногу со временем. За 85 лет в жизни журнала изменилось многое. Но он не поддался соблазну коммерциализации, сохранил доверие авторов и читателей.

Одним словом, журнал не растерял своих традиций за 85 лет - продолжает расти и развиваться, открывает новые литературные имена и достойно продолжает дело тех людей, которые в 1933 году однажды затеяли это издание, без которого ни один город – уже не город.