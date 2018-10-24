Хабаровский край намерен развивать сотрудничество с китайской провинцией Гуандун

Делегация Хабаровского края посетила провинцию Гуандун (КНР) с рабочим визитом. Основная цель серии встреч в Китае – развитие экономического сотрудничества, презентация экономического потенциала и преференциальных режимов, действующих на территории региона.

В ходе визита состоялась встреча и.о. первого заместителя Председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрия Чайки с заместителем губернатора провинции Гуандун Хуан Ниншэном.

«У китайской стороны есть интерес к взаимодействию с Хабаровским краем по линии малого и среднего предпринимательства, например, участие предприятий края в международных выставках, проводимых в провинции Гуандун. Одной из перспективных площадок взаимодействия может стать Международная выставка малого и среднего бизнеса» - рассказал Юрий Чайка.

Он также отметил, что в состав региональной делегации, вошли представители 15 краевых предприятий, для которых была организована бизнес-миссия по участию в мероприятиях 124-ой сессии Кантонской ярмарки, переговоры в формате В2В с заинтересованными компаниями провинции Гуандун. Также предприниматели края посетили зону свободной торговли Наньша и обсудили с представителями Бондовой зоны порта Гуанчжоу вопросы формирования логистических маршрутов для организации поставок региональной продукции в КНР.