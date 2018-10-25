Бывший заключенный хотел взорвать детский сад в Хабаровском крае





42-летний житель Николаевска-на-Амуре, бывший заключенный за вооруженный разбой, собрал взрывное устройство. Во время отбывания наказания за разбой мужчина принял ислам. Когда освободился и вернулся домой, запланировал взорвать детский сад вместе с ребятишками.



Сейчас мужчина находится в хабаровском СИЗО. Следствие проверяет все его связи. Но, похоже, он действовал в одиночку. Самодельное взрывное устройство изготовил, руководствуясь рекомендациями, найденными в Интернете. Арестованного эксперты уже признали вменяемым. Однако он ведет себя очень агрессивно, поэтому все следственные действия с ним проводятся через «решетку».

Как стало известно редакции, «бомбиста» вычислили и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю. Однако в ведомстве от комментариев пока воздерживаются. Обвинение следственно-арестованному было предъявлено сразу по шести статьям Уголовного кодекса РФ.

В вину ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), частью 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно взрывных устройств), частью 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ – приготовление к совершению террористического акта, т.е. совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления тяжких последствий, в целях дестабилизации органов власти и воздействия на принятие ими решений, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), статьи 205.3 УК РФ (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности, в том числе приобретение знания при изучении правил обращения с взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих), частью 1 статьи 205 УК РФ (публичное оправдание терроризма (в редакции Федерального Закона от 07.12.2011 №420-ФЗ).

К сожалению, в Хабаровском крае сохраняется угроза террористических актов. Напомним: в 2011 году сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о взрыве в детском саду в Комсомольске-на-Амуре, в результате которого пострадала пятилетняя девочка, который, по версии следствия, подбросил взрывное устройство. Как рассказала тогда начальник пресс-службы Главного управления МВД России по ДФО Лариса Шкиль, 26-летний местный житель ранее неоднократно задерживался правоохранительными органами за хулиганство.

Коробка с устройством была обвязана изолентой синего цвета и подарочной лентой. Она взорвалась в руках девочки, которая получила ожог глаз.

21 апреля 2017 года было совершено вооруженное нападение на приемную УФСБ России по Хабаровскому краю. Жертвами теракта стали два человека, среди которых был сотрудник ФСБ, самого нападавшего застрелили. Еще один человек был ранен. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

По данным спецслужб, в крае постоянно выявляются эмиссары и вербовщики террористических организаций. В Приамурье утверждено более 100 мест массового пребывания людей, которые нуждаются в так называемом категорировании. Основными недостатками при инспекции этих объектов является недостаточное количество или отсутствие освещения, камер видеонаблюдения и системы оповещения на случай ЧС.





Вадим Решетняк