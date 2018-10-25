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Губернатор Хабаровского края назначил не всех министров
В Хабаровском крае начались первые назначения после избрания нового губернатора. Кроме нескольких министров Сергей Фургал обозначил и заместителей председателя правительства.
Глава региона подписал распоряжение о назначении, об этом сообщает информационно-аналитическое агентство "Восток России".
Среди тех, кто остался на занимаемых должностях - Александр Кацуба (зампред и министр финансов края), Виктор Калашников (зампред - министр экономического развития), Анатолий Литвинчук (зампред по вопросам топливно-энергетического комплекса и ЖКХ).
Остались заместителями председателя правительства региона, но уже без приставки "первый" Максим Пешин (он продолжит руководить представительством правительства Хабаровского края при правительстве России) и Юрий Чайка. Последний теперь займет и пост министра инвестиционного развития и предпринимательства края.
Лишился должности зампреда, но остался во главе министерства культуры Вячеслав Федосов. Во главе Минздрава по-прежнему Александр Витько, министерство образования и науки края возглавляет Алла Кузнецова, а министр ЖКХ - Дарий Тюрин. За министерство строительства теперь отвечает Александр Шабовта, который до этого занимал пост зампреда по вопросам строительства.
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