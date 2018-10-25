В Хабаровском крае сократилось число нарушений в ЖКХ на 34%

В Хабаровском крае жилищные инспекторы провели 2458 контрольных мероприятий. Большая доля среди выявленных нарушений приходится на ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества, вместе с тем количество таких нарушений сократилась на 34%.

Для того, чтобы повысить качество жилищно-коммунальных услуг, комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края проводит работу по выявлению нарушений жилищного законодательства и пресечению их появления, проверяет соблюдение управляющими организациями обязательных требований содержания жилого фонда.

Выявление и пресечение нарушений в сфере ЖКХ проводится во взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства, администрациями муниципальных образований, прокуратурами края, общественными организациями и гражданами.

Между комитетом и перечисленными структурами постоянно проходит обмен информацией, на основании которой с начала 2018 года организовано 2458 мероприятий контроля, из них: 3 плановых проверки, 2312 внеплановых проверок, 143 мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами. В последнем случае нарушения выявляются на основании мониторинга размещения обязательной информации в государственной информационной системе ГИС ЖКХ.

С января по сентябрь в сфере жилищно-коммунального хозяйства комитетом выявлено 1095 нарушений. Среди них большую долю – 35% занимает ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества. При этом количество таких нарушений в 2018 году снизилось по отношению к 2017 году на треть. На втором месте нарушения, связанные с раскрытием информации в ГИС ЖКХ – 16,7%.

В случаях, если по результатам проведенных проверок комитетом усматривались признаки правонарушений в части фальсификации протоколов общих собраний собственников помещений МКД, материалы передавались в суд. 221 материал направлен в органы полиции для проведения проверок.

В результате работы комитета по обращениям граждан управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями произведен перерасчет платы за коммунальные услуги жителям 93 МКД.

За 9 месяцев 2018 года инспекторами жилнадзора комитетом выдано 1045 предписаний об устранении нарушений, из которых 70% исполнено в установленные сроки. Во всех случаях неисполнения предписаний выданы повторные, материалы для привлечения к ответственности переданы в суд.

В отношении организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и их руководителей, вынесено 423 постановления о привлечении к административной ответственности, из них 326 судом и 97 комитетом. В результате общая сумма наложенных административных штрафов составила 13,0 млн. рублей, в том числе: 12,6 млн. рублей наложено судом и только 0,4 млн. рублей – комитетом.

"Необходимо отметить, что судом в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства все чаще выносятся предупреждения или устные замечания. Это стало возможно с вступлением в силу статьи 4.1.1. КоАП РФ. Такие меры могут применены, если нарушение совершено впервые, не выявлено причинение вреда или имущественного ущерба либо размер вреда не представляет существенного нарушения охраняемых общественных интересов. В 2018 году по отношению к управляющим организациям и должностным лицам такие меры применены судом в 34% случаев," – пояснил заместитель председателя комитета по правовым и кадровым вопросам Александр Шашков.