Ульчского художника из Хабаровского края наградили премией «Душа России»

Юрия Куйсали, директора Булавинской школы искусств, члену Союза художников России, народному мастеру из села Булава Ульчского района Хабаровского края за вклад в развитие народного творчества наградили премией Правительства Российской Федерации «Душа России».

После окончания Хабаровского училища искусств в 1989 году он начал работать в Булавинской детской школе искусств сначала преподавателем, затем директором.

Основными направлениями его преподавательской деятельности по предмету "Ульчское национальное искусство – резьба по дереву, кости" являются обучение основам традиционного декоративно-прикладного искусства коренных народов, привитие любви к национальной культуре. На уроке ученики получают практические навыки орнаментального искусства, технические приемы выполнения рисунка.

Как мастер-резчик по дереву изделий традиционного декоративно-прикладного искусства, Юрий Никитович принимает активное участие в районных, краевых, международных выставках-ярмарках мастеров ДПИ, им был проведен мастер-класс по декоративно-прикладному искусству коренных народов на Сахалине.

Изделия, выполненные мастером, отвечают канонам ульчского мужского прикладного искусства. Его изделия находятся в коллекциях музеев России и за рубежом. Мастер активно принимает участие в выездных мастер-классах в различных субъектах Российской Федерации.

За достигнутые результаты в деле сохранения традиционной национальной культуры, декоративно-прикладного искусства Куйсали Ю.Н. в 2008 году награжден Благодарностью Губернатора Хабаровского края, по итогам IV международной выставки-ярмарки "Северная Цивилизация-2009" занял 2 место в конкурсе "Лучшее произведение национального народного искусства", 1 место в номинации "Резьба по дереву и художественная роспись" на международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера-2011". В августе 2011 года в краевом конкурсе "Ремесла Земли Дерсу – 2011" Юрию Никитовичу было присвоено звание "Лучший мастер народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края" в номинации "традиционные художественные ремесла". В 2016 году по инициативе Районной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района" стал членом Союза художников России, а также награжден медалью общественного признания "За верность Северу".

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