Депутаты Закдумы Хабаровского края досрочно сложили полномочия

На очередном заседании краевого парламента утвердили решения о досрочном сложении полномочий двух депутатов Законодательной Думы Хабаровского края - Елены Грешняковой и Юрия Минаева.

Елена Грешнякова в сентябре этого года наделена полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Хабаровского края. В соответствии с законодательством один человек не может одновременно исполнять полномочия депутата регионального парламента и члена Совета Федерации.

Также на заседании Думы принято Постановление об освобождении депутата Законодательной Думы Хабаровского края Юрия Минаева от должности председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности с 25 октября 2018 года и о досрочном прекращении в отношении него полномочий депутата Законодательной Думы Хабаровского края. Такое решение вынесено в связи с переходом парламентария на работу в органы исполнительной власти региона.