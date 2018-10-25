Аэрофлот возобновил продажу субсидируемых авиабилетов в ДФО

Компания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока. Перевозки по сниженным тарифам продолжатся до 1 декабря.

Воспользоваться льготными билетами в экономклассе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, стоимость билета по специальному тарифу в города Дальнего Востока ниже существующих коммерческих тарифов от 30% до 400%, в зависимости от перевозчика и направления.

Напомним, в середине октября «Аэрофлот» прекратил перевозки по субсидируемым направлениям, так как средства госбюджета по этим программам полностью освоены. Вопрос о возобновлении продажи субсидированных авиабилетов поднимался на совещани во Владивостоке под руководством полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева.

Отметим, что 10 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал для Дальнего Востока распоряжение о дополнительном субсидировании пассажирских авиаперевозок. Из резервного фонда правительства РФ Росавиации будет выделено 400 млн рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям. Из этих средств 100 млн рублей направляется на обеспечение доступности пассажирских воздушных перевозок из аэропортов Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. За счет этой суммы будет перевезено не менее 15 тысяч пассажиров. На формирование маршрутной сети и авиаперевозок внутри ДФО предусмотрено 300 млн рублей. Это позволит обеспечить авиаперевозку до 45 тысяч пассажиров между аэропортами округа.

В 2018 году полеты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 12 авиакомпаний: ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», АО «Авиакомпания АЛРОСА», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», АО «Ижавиа», АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Нордавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ООО «Северный ветер».



