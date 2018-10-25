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Хабаровск вошёл в ТОП-10 самых пьющих городов России
Дальневосточная столица вошла в список самых пьющих городов России. Его составило независимое маркетинговое агентство Zoom Market на основе федерального социологического опроса жителей населённых пунктов.
Возглавил "хмельной" список Саратов, следом Ханты-Мансийск и Пермь. Хабаровск занял 9 место, а Владивосток - 23.
Всего в опросе участвовали жители 25 городов России - это 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Им задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?
Список самых пьющих городов в порядке убывания:
1. Саратов
2. Ханты-Мансийск
3. Пермь
4. Саранск
5. Красноярск
6. Чита
7. Ростов-на-Дону
8. Челябинск
9. Хабаровск
10. Новокузнецк
11. Санкт-Петербург
12. Иркутск
13. Воронеж
14. Липецк
15. Краснодар
16. Москва
17. Тюмень
18. Новосибирск
19. Екатеринбург
20. Волгоград
21. Самара
22. Омск
23. Владивосток
24. Нижний Новгород
25. Казань
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