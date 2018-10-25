Хабаровск вошёл в ТОП-10 самых пьющих городов России

Дальневосточная столица вошла в список самых пьющих городов России. Его составило независимое маркетинговое агентство Zoom Market на основе федерального социологического опроса жителей населённых пунктов.

Возглавил "хмельной" список Саратов, следом Ханты-Мансийск и Пермь. Хабаровск занял 9 место, а Владивосток - 23.

Всего в опросе участвовали жители 25 городов России - это 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Им задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Список самых пьющих городов в порядке убывания:

1. Саратов

2. Ханты-Мансийск

3. Пермь

4. Саранск

5. Красноярск

6. Чита

7. Ростов-на-Дону

8. Челябинск

9. Хабаровск

10. Новокузнецк

11. Санкт-Петербург

12. Иркутск

13. Воронеж

14. Липецк

15. Краснодар

16. Москва

17. Тюмень

18. Новосибирск

19. Екатеринбург

20. Волгоград

21. Самара

22. Омск

23. Владивосток

24. Нижний Новгород

25. Казань