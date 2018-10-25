Европейский уровень комфорта ждет набережную Комсомольска-на-Амуре

Один из ведущих объектов комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре – городская набережная – постепенно обретает обновленные черты. Мы провели ревизию и готовы рассказать о том, что уже сделано на амурском берегу промышленной столицы Дальнего Востока.

Тонкий расчет

Вымостить почти три километра береговой линии двумя миллиардами рублей! Если бы мы решили рассказать о реконструкции комсомольской набережной одним предложением, это оно бы и было. Но, как вы понимаете, в строительстве никогда не бывает простых решений. Поэтому разберемся по порядку.

Когда краевые власти взялись за реконструкцию набережной Города юности (а заодно и саму набережную взяли под свою опеку в буквальном смысле, придав ей региональный статус), довольно быстро встал вопрос о создании своего рода управляющей компании. Такой, которая и подрядчиков будет в тонусе держать, и содержанием готовых объектов заниматься. Так родилось КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» - единственное такое предприятие за Уралом.

- Стали возникать определенные сложности у краевого минстроя. А созданная организация позволяет аккумулировать выделяемые бюджетные средства и рационально, а главное – эффективно их осваивать. Сейчас уже понятно, что это было здравое решение, - делится своим видением ситуации и.о. заместителя председателя правительства края – руководителя аппарата Аркадий Мкртычев.

Проект обновления городского «фасада» разработан ООО «Дальгипроводхоз». Обошелся он краевой казне почти в 61,2 млн рублей. При этом в процессе потребовались коррективы – их внесли, следуя пожеланиям горожан, которые хотят видеть прогулочную зону максимально ухоженной и удобной.

Подрядчиком в результате проведенного конкурса стала самарская компания «Больверк», специализирующаяся на инфраструктурном строительстве. С ней заключен контракт до 26 октября 2020 года. Общая сумма – 2,055 млрд рублей.

Строители – авторитетные, за десять лет набили руку на возведении городских набережных и причальных стенок. География их работы простирается от Калининграда до Находки и от Волгограда до полуострова Ямал.

Договорные обязательства предусматривают, что все запланированные работы по берегоукреплению и благоустройству территории комсомольской набережной должны быть завершены к 26 сентября 2020 года.

Опережая время

В этом году было запланировано финансирование в сумме 419,5 млн рублей, однако в итоге этот объем превышен в два с лишним раза: из федерального бюджета выделено 802,3 млн рублей, из краевого – 152,8 млн.

Поговаривают, что куратор этой стройки – и.о. зампреда правительства Аркадий Мкртычев – «выбивает» под набережную все излишки, которые не успевают освоить на других стройках города президентского внимания. Поэтому на берегу работа кипит буквально и днем, и ночью. В этом мы могли сами убедиться, побывав на комсомольской набережной после заката.

На глубину до 19 м ежедневно вгоняли до 15 трубошпунтов. Операторы сваебойной машины, набиравшиеся опыта в Ханты-Мансийске, Иркутске, Магадане, оценили грунт на «отлично»: техника справилась с ним легко и быстро.

Новый контур береговой линии повторяет изгибы речной волны. Задача строителей – не только создать красоту, но и обеспечить прочный заслон от возможных наводнений. Слишком уж тяжелые потери принес небывалый паводок 2013 года.

Внутрь каждого трубошпунта засыпается пескогравийная смесь, а для еще большей надежности тело насыпи усилено песком. Его понадобилось около 70 тысяч кубометров. Обшивка – гранит, его специально закупили в Китае.

К воде будут вести 10 спусков, оборудованных, в том числе, и для маломобильных групп населения, а общая площадь благоустройства превысит 25 гектаров.

Первостроителям и не снилось

Сейчас на берегу Амура задействованы 19 единиц строительной техники, плавучий кран, 2 баржи и почти сотня инженеров и рабочих. Столь масштабных работ, как говорят сами жители города, здесь не видели со времен строительства Комсомольска-на-Амуре. Фактически набережную создают с чистого листа: то, что было много лет вокруг речного вокзала, набережной в современном смысле считать просто было нельзя.

Кстати, ветшающая на глазах бело-голубая постройка – головная боль тех, кто облагораживает облик инженерной столицы.

- С речным вокзалом обязательно надо решить вопрос. Забрать здание в краевую собственность нерационально, тут действительно нужен толковый инвестор. Пока мы видим людей, готовых купить этот объект, но они вряд ли будут им заниматься. А нужен инвестор, способный и, главное, имеющий желание привести речной вокзал в порядок, - комментирует происходящее Аркадий Мкртычев.

Здесь, пожалуй, главная точка приложения для солидного бизнеса. Если в целом реконструкция набережной ведется на бюджетные средства (и в этом ее отличие от набережной в Хабаровске), то речной вокзал мог бы стать дельным инвестпроектом и едва ли не главной жемчужиной в сверкающем ожерелье длиной 2,7 км.

В кабинетах с видом на грандиозную стройку, где базируется сейчас КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура», ежедневно до мелочей продумывают абрис набережной. Через пару лет обещают поистине европейский уровень комфорта и сопутствующего прогулкам сервиса.

В генплане заложены смотровая площадка, зоны для воркаута и летних видов спорта (в т.ч. скейт-парк), велодорожки, три пляжа, свадебная зона и даже пешеходный фонтан, изначально исключенный из общего проекта.

- По просьбе жителей города мы постарались, чтобы этот фонтан здесь был. Из-за того, что в Амуре у нас не совсем чистая вода, можно будет охладиться. Индивидуальный проект. Фонтан этот будет пешеходный, прогулочный, музыкальный, светодиодный, красочный, - уточняет представитель подрядной организации.

Инженерные сети, предусматривающие замкнутый цикл и очистку воды, уже смонтированы. Если не подведет погода, до морозов выполнят облицовку гранитом. Запустить фонтан постараются летом следующего года, ко Дню города.



Ольга Шабалина