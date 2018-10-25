В центре Хабаровска появятся пруд и альпийская горка

Хабаровский парк "Динамо" обещают преобразить до конца года. В оврагах появится пруд, а по соседству площадки для скейтбордистов и любителей воркаута, велодорожки и альпийская горка. По контракту строители должны преобразить часть парковой территории площадью 2,72 га до нового года. На эти работы уйдёт 40 млн рублей.

Ход второй очереди реконструкции центрального парка краевой столицы проинспектировал мэр города Сергей Кравчук. Как следует из паспорта объекта, активная фаза работ началась 22 октября. Подготовку строители вели с начала месяца. На сегодня, по словам директора муниципальной «Службы заказчика» Виталия Блоцкого, завершено асфальтирование велодорожек. В ближайшие дни уложат покрытие на скейтбордной и спортивных площадках. Общая площадь асфальтирования составит 1200 кв. м.

По оценкам Блоцкого второй этап реконструкции уже выполнен на 45%.



- Вы говорите, что открытие можно проводить после поставки и монтажа оборудования, 25 декабря. Нужно пересмотреть график и немного ускорить работу. При этом все должно быть сделано качественно, - сказал мэр города Сергей Кравчук строителям после осмотра работ.

На следующей неделе должны приступить к обустройству альпийской горки и пруда, а также водопропускной системы. Для защиты площадок от размывания рабочие уже укладывают габионы – искусственные каменные стенки.



Выполнить реконструкцию парка «Динамо» на участке между улицей Дикопольцева и краевым музыкальным театром было решено по итогам народного голосования, которое состоялось 18 марта. Средства на это выделены в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Проект разрабатывался с учетом мнения молодежи и спортсменов. Здесь будет зона активного отдыха для любителей велоспорта, скейтборда, уличной гимнастики. Здесь же будут зоны для спокойного отдыха с детьми, - отметил градоначальник.



Полностью преобразить территорию парка, часть которой находится в запущенном состоянии и захламлена, городские власти рассчитывают в течение двух лет.