Хабаровск: Муслим Магомаев, долма и кю-кю

В Хабаровске прошла презентация азербайджанской кулинарной культуры в рамках фестиваля «Кухня без границ».

«Какое все нежное», - первое впечатление от яств. Постарались повара кафе «Падишах»! И это была не просто дегустация, не просто вечеринка. У организаторов – «Содружества азербайджанцев» получился вкусный островок Азербайджана в дальневосточной столице - с национальными танцами, кулинарными мастер-классами и песней из репертуара великого азербайджанца - Муслима Магомаева.

О том, что такое «Кю-кю», в чем особенность азербайджанского плова, сколько должно быть слоев в пахлаве, как сделать долму божественно вкусной, читайте в свежем номере газеты «Молодой дальневосточник XXI век»