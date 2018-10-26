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Субсидируемые перелеты на Дальний Восток станут круглогодичными
Дальнему Востоку обеспечат авиационную доступность. Такое поручение дал Владимир Путин. Среди решений - субсидирование авиаперевозок для льготников, сдерживание цен на билеты, реконструкция аэропортовой инфраструктуры, а также дополнительное финансирование на обеспечение доступности перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении и круглогодичность субсидируемых перелетов.
На данный момент субсидируемые перевозки выполняются с другим графиком - с 1 марта по 1 декабря. Кроме того, предполагается расширить категорию граждан, которые могут воспользоваться субсидируемыми авиаперевозками. Сейчас купить билет в рамках таких авиаперевозок в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Теперь, по предложению Минвостокразвития России, такое право получат многодетные родители (их на Дальнем Востоке 125 тысяч).
Второе поручение направлено на сдерживание роста цен на авиабилеты. В случае необходимости правительство РФ должно представить предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, до 1 декабря правительство РФ должно обеспечить синхронизацию программ субсидирования авиаперевозок.
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