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В Комсомольске-на-Амуре с рейса сняли пьяных пилота и штурмана
Часть экипажа грузового самолёта Ан-26 компании "Лётные проверки и системы" отстранили от вылета. Второй пилот и штурман перед рейсом не прошли предполётный медицинский осмотр. Измерив давление и проведя проверку на алкотестере, выяснилось, что оба нетрезвы.
По информации телеканала РЕН-ТВ, теперь в компании решают дальнейшую судьбу провинившихся сотрудников. Отметим, что ЗАО "Лётные проверки и системы" занимается безопасностью полётов гражданской авиации.
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