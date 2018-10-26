В Комсомольске-на-Амуре с рейса сняли пьяных пилота и штурмана

Часть экипажа грузового самолёта Ан-26 компании "Лётные проверки и системы" отстранили от вылета. Второй пилот и штурман перед рейсом не прошли предполётный медицинский осмотр. Измерив давление и проведя проверку на алкотестере, выяснилось, что оба нетрезвы.

По информации телеканала РЕН-ТВ, теперь в компании решают дальнейшую судьбу провинившихся сотрудников. Отметим, что ЗАО "Лётные проверки и системы" занимается безопасностью полётов гражданской авиации.