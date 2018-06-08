У жителей Хабаровского края проиндексировали любовь

Стали известны данные об эмоциональном состоянии пользователей соцсетей в Хабаровском крае. Исследовательский центр Brand Analytics проанализировал посты и комментарии граждан всей страны.

"Индекс любви" - это соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти. В октябре 2018 года он составил от 2,5 до 5,3 в зависимости от региона России.

Оказалось, что самый высокий "индекс" любви у Калмыкии (5,3). Именно у жителей этого региона в сообщениях и записях в соцсетях чаще всего присутствуют такие слова и фразы, как "любовь", "я люблю", "обожаю", "я счастлив" и другие.

Достаточно высокий "индекс любви" исследовательский центр обнаружил у Хабаровского края (4,49). В рейтинге он находится на 44 месте, следуя сразу же после Приморского края.

Последнее место в рейтинге (85-е) заняла Якутия (2,5). Москва на 65-ой позиции с показателем 4,25, а Санкт-Петербург - 80-й с показателем 3,62.

Для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания "любви" и "ненависти" от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив" и т.п.) и негативные ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти" и пр.)".

По данным исследования, больше всего сообщений о любви - в Instagram – 90%, YouTube – 87,7% и "Одноклассниках" – 86,8%.