Новости
У жителей Хабаровского края проиндексировали любовь
Стали известны данные об эмоциональном состоянии пользователей соцсетей в Хабаровском крае. Исследовательский центр Brand Analytics проанализировал посты и комментарии граждан всей страны.
"Индекс любви" - это соотношение числа сообщений о любви к числу сообщений о ненависти. В октябре 2018 года он составил от 2,5 до 5,3 в зависимости от региона России.
Оказалось, что самый высокий "индекс" любви у Калмыкии (5,3). Именно у жителей этого региона в сообщениях и записях в соцсетях чаще всего присутствуют такие слова и фразы, как "любовь", "я люблю", "обожаю", "я счастлив" и другие.
Достаточно высокий "индекс любви" исследовательский центр обнаружил у Хабаровского края (4,49). В рейтинге он находится на 44 месте, следуя сразу же после Приморского края.
Последнее место в рейтинге (85-е) заняла Якутия (2,5). Москва на 65-ой позиции с показателем 4,25, а Санкт-Петербург - 80-й с показателем 3,62.
Для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания "любви" и "ненависти" от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, "я люблю", "обожаю", "я без ума", "я счастлив" и т.п.) и негативные ("я ненавижу", "меня раздражает", "бесит", "твит ненависти" и пр.)".
По данным исследования, больше всего сообщений о любви - в Instagram – 90%, YouTube – 87,7% и "Одноклассниках" – 86,8%.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 341
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 441
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 632
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 268
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136