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Хабаровчан научат делать сбережения
Управлять семейным бюджетом, вести личный финансовый план и делать накопления, а также понять, что такое обязательное пенсионное страхование и добровольное пенсионное обеспечение, права заемщика предлагают хабаровчанам. По всей стране стартует пятая юбилейная Всероссийская неделя сбережений 29 октября. К мероприятиям присоединится и Хабаровский край.
На предприятиях организуют программы повышения финансовой грамотности для трудовых коллективов, также состоятся семинары и консультации.
Добавим, мероприятия Недели предназначены в первую очередь для взрослой аудитории - активных и потенциальных пользователей финансовых услуг. Ежегодная акция проходит в рамках проекта Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
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