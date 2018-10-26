Хабаровчан научат делать сбережения

Управлять семейным бюджетом, вести личный финансовый план и делать накопления, а также понять, что такое обязательное пенсионное страхование и добровольное пенсионное обеспечение, права заемщика предлагают хабаровчанам. По всей стране стартует пятая юбилейная Всероссийская неделя сбережений 29 октября. К мероприятиям присоединится и Хабаровский край.

На предприятиях организуют программы повышения финансовой грамотности для трудовых коллективов, также состоятся семинары и консультации.



«Всероссийская неделя сбережений продлится до 12 ноября. Главная цель проекта – повышение информированности граждан по вопросам финансовой безопасности и разумного финансового поведения. Участие во всех мероприятиях – бесплатное. Все подробности можно узнать на официальном сайте вашифинансы.рф. Здесь жители края также смогут, пройти семейный квест «Финансовый детектив» и стать участниками прямого эфира «Секреты финансового здоровья», проверить актуальность своих знаний в режиме онлайн и много другое», - рассказали в министерстве финансов края.

Добавим, мероприятия Недели предназначены в первую очередь для взрослой аудитории - активных и потенциальных пользователей финансовых услуг. Ежегодная акция проходит в рамках проекта Министерства финансов России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».