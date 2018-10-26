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Сергей Фургал проверит больницы северных районов
Больницы Николаевска-на-Амуре и Охотска, готовность коммунальной инфраструктуры оценит губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона отправился в рабочую поездку в северные районы.
Первым пунктом в Николаевске-на-Амуре глава региона посетит центральную районную больницу, где встретится с медицинским персоналом и пациентами. Там же Сергей Фургал оценит ситуацию со строительством нового лечебного корпуса ЦРБ. Этот проект реализуется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края. Накануне был определен генеральный подрядчик, который займется возведением объекта. Общая стоимость проекта - больше 2 млрд рублей.
Кроме того, в Николаевске-на-Амуре Сергей Фургал проведет совещание по социально-экономическому развитию района.
В Охотске глава региона планирует посетить районную больницу. В числе других объектов – поселковая котельная №1, простроенная в рамках государственно-частного партнёрства. Здесь Сергей Фургал оценит готовность коммунальной инфраструктуры поселка к зиме.
Завершится рабочая поездка совещанием по развитию Охотского района.
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