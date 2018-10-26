Хабаровскому краю не хватает рабочих и инженеров

Профессиональные учебные заведения Хабаровского края не закрывают потребности предприятий в рабочих и инженерных кадрах. Со следующего года и вплоть до 2030-го ежегодная потребность в них будет составлять до 20 тысяч человек. Это вдвое больше, чем выпускают все профессиональные учебные заведения региона. Такую информацию озвучили участники совещания по вопросам кадрового обеспечения местной промышленности.

Острый кадровый голод испытывает Хабаровский край в рабочих и инженерах.



"Востребованы в основном рабочие для реального сектора экономики. С учетом обсчета инвестиционных проектов в 2019 году потребность в трудовых ресурсах составит порядка 20 тыс. человек. Реально же система высшего и среднего профессионального образования выпускает около 11,5 тысяч. Например, по таким группам профессий, как инженерное дело, техника, технология, машиностроение потребность на 2019 год – 11 тыс. 363 человека, а реально выпускается менее 6 тыс. молодых специалистов", - рассказала заведующая сектором трудовых ресурсов Минэконоразвития Хабаровского края Анна Лукина.

Одна из причин кадрового дефицита - отсутствие программ кадрового обеспечения и долгосрочного отраслевого заказа по специальностям. Далеко не все предприятия края сотрудничают с профессиональными учебными заведениями и краевыми службами на предмет подготовки специалистов. От многих не поступает информация о потребности в рабочих руках, необходимая для формирования плана набора абитуриентов. Малый бизнес практически полностью игнорирует такой диалог.В то же время, существуют муниципальные программы поддержки предприятий, предусматривающие в том числе возмещение части затрат по созданию и модернизации промышленной инфраструктуры. В Хабаровске такой документ действует с 2016 года. До 2020-го будут приняты еще несколько, которые утвердят порядок финансовой поддержки в области развития кадрового потенциала. Об этом сообщил начальник отдела управления промышленной политики и связи администрации Хабаровска Владимир Мяло. Средства будут выделяться, в том числе, на подготовку, переподготовку и стажировку работников предприятий.Систему краткосрочного обучения специалистов, востребованных промышленными предприятиями, краевые власти планируют запустить уже в новом году. Отчасти это позволит закрыть потребности производства.При этом только в Хабаровске имеется целый ряд крупных предприятий, где ощущается острая нехватка рабочих рук. Для предприятий судостроения и судоремонта требуются слесари – судоремонтники, судовые трубопроводчики и электромеханики. На хабаровском домостроительном заводе – слесари – сборщики. На «Дальхимфарме» - химики, биологи и микробиологи. Среди инженерных специальностей по информации управления промышленной политики города наиболее востребованы инженеры-конструкторы, технологи, программисты.