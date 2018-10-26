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В Хабаровском районе не замерзнут жители квартала «Крылатское»
Квартал «Крылатское» в поселке Тополево Хабаровского района, брошенный недобросовестным застройщиком без центрального отопления, эту зиму должен прожить в тепле. Администрация Хабаровского района совместно с муниципальным предприятием «Новатор» взяли на себя обязательства по решению этой проблемы.
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения эксплуатирующей организацией было закуплено новое оборудование стоимостью 900 тысяч рублей: пластинчатый теплообменник и сетевой насос. Оборудование смонтировано в центральном тепловом пункте квартала «Усадьба», через который по независимой схеме теплоснабжения присоединены потребители «Крылатского».
Новое оборудование позволяет выдерживать высокую нагрузку и будет использоваться в период крепких морозов.
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