В Хабаровском районе не замерзнут жители квартала «Крылатское»

Квартал «Крылатское» в поселке Тополево Хабаровского района, брошенный недобросовестным застройщиком без центрального отопления, эту зиму должен прожить в тепле. Администрация Хабаровского района совместно с муниципальным предприятием «Новатор» взяли на себя обязательства по решению этой проблемы.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения эксплуатирующей организацией было закуплено новое оборудование стоимостью 900 тысяч рублей: пластинчатый теплообменник и сетевой насос. Оборудование смонтировано в центральном тепловом пункте квартала «Усадьба», через который по независимой схеме теплоснабжения присоединены потребители «Крылатского».

Новое оборудование позволяет выдерживать высокую нагрузку и будет использоваться в период крепких морозов.