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Жителям Хабаровского края предлагают самим искать контрафактный алкоголь
Жители края могут стать "Народными контролерами" и подключиться к борьбе с контрафактным спиртным. Для этого нужно зайти на сайт Росалкогольрегулирования и скачать мобильное приложение "Антиконтрафакт Алко". Сканировать акцизную марку на бутылке или QR-код с чека, затем приложение выдаст подробную информацию о продукте. Если распознать акцизную марку не удалось, значит это контрафакт.
По экспертным оценкам в регионе нелегальный оборот алкогольной продукции составляет 25 % от общего оборота спиртного. До введения ЕГАИС цифра была больше – 37 % при среднероссийском показателе – 38. По информации пресс-службы правительства края, по итогам второго квартала 2018 года в ретинге легальности удалось улучшить показатель и подняться с 9 места на 4. Благодаря этому из федерального в краевой бюджет дополнительно поступило 535 млн рублей от перераспределения доходов от уплаты акцизов.
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