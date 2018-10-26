Новости
В Хабаровске стартовало большое «кусунство»
В Хабаровске стартовала продажа напитка «Кусун» в магазинах одной из крупнейших торговых сетей. Это, как считает производитель напитка, наш, дальневосточной чай.
Диабетики, не беспокойтесь! Про вас снова забыли. Чай не просто сладкий, а очень сладкий. Хабаровчанам с весом тоже стоит поостеречься. Зато гипертоникам можно хлебать его в неограниченном количестве: оригинальная рецептура была изменена производителем, и вместо лозы лимонника теперь гибискус, как уверяют, наш дальневосточный.
Стоит напомнить, что ключевым событием в продвижении напитка «Кусун» стала его демонстрация большому числу жителей. Во время фестиваля мороженого 25 августа холодный чай попробовали 20 тысяч человек. Был установлен рекорд России. Подтверждающая грамота пришла на днях, и она была вручена под прицелом объективов кхмер местных телекомпаний на презентации напитка в крупном хабаровском гипермаркете.
Конечно, на презентации смело прозвучало , что «Кусун»- это уже бренд. Бренд – это не картинка и не название, а, грубо говоря, отношение к торговой марке. Отношения пока не сформировано, по всей видимости, у горожан и гостей города. Как говорится, все впереди.
Подробности читайте в свежем номере газеты «Молодой дальневосточник XXI век»
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 341
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 441
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 632
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 268
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136