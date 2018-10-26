В Хабаровске стартовало большое «кусунство»

В Хабаровске стартовала продажа напитка «Кусун» в магазинах одной из крупнейших торговых сетей. Это, как считает производитель напитка, наш, дальневосточной чай.

Диабетики, не беспокойтесь! Про вас снова забыли. Чай не просто сладкий, а очень сладкий. Хабаровчанам с весом тоже стоит поостеречься. Зато гипертоникам можно хлебать его в неограниченном количестве: оригинальная рецептура была изменена производителем, и вместо лозы лимонника теперь гибискус, как уверяют, наш дальневосточный.

Стоит напомнить, что ключевым событием в продвижении напитка «Кусун» стала его демонстрация большому числу жителей. Во время фестиваля мороженого 25 августа холодный чай попробовали 20 тысяч человек. Был установлен рекорд России. Подтверждающая грамота пришла на днях, и она была вручена под прицелом объективов кхмер местных телекомпаний на презентации напитка в крупном хабаровском гипермаркете.

Конечно, на презентации смело прозвучало , что «Кусун»- это уже бренд. Бренд – это не картинка и не название, а, грубо говоря, отношение к торговой марке. Отношения пока не сформировано, по всей видимости, у горожан и гостей города. Как говорится, все впереди.

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