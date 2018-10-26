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Выходные в Хабаровском крае будут холодными и снежными
27 и 28 октября на территории всего Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В эти дни ветер усилится до 20 м/с. При этом на побережье Охотского моря порывы могут достигать 25 м/с. На дорогах возможен гололед.
Спасатели предупреждают о вероятности возникновения ЧС. Налипание мокрого снега может привести к авариям на объектах ЖКХ и энергетики. Из-за ухудшения транспортного сообщения возрастет аварийность на дорогах.
Жителям рекомендуется временно воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, отказаться от выходов на рыбалку и охоту.
Все оперативные службы региона приведены в режим повышенной готовности. Телефон единой службы спасения – 112.
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