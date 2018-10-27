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В промзоне Хабаровска появился новый стрит-арт
В большой детский рисунок превратился фасад одного из офисных зданий в промзоне Хабаровска. Сказочных персонажей и исторические сюжеты для арт-объекта предложили воспитанники детского дома, над которым шефствуют бизнесмены. В единую композицию идеи детей оформил художник из Владивостока Павел Шугуров.
Как стало известно от работников предприятия, огромное художественное панно появилось около двух недель назад. В его создании приняли участие мальчишки и девчонки – победители конкурса детских рисунков, организованного руководством компании. В первый день трудились юные живописцы. На нижней части фасадной стены они изобразили маленького енота из известного детского мультфильма, муми-тролля и других сказочных персонажей, а также жителей выдуманного красочного города.
Окончательный вид масштабному полотну придал авторитетный художник из Владивостока Павел Шугуров. Он известен художественными работами в стиле стрит-арт. Появившаяся на стене хабаровской офисной трехэтажки картина – один из примеров такого искусства. Павел дорисовал наиболее сложные элементы композиции, заполнив декором все пространство стены, снизу до верху.
Причем использовал для этого не баллончики, как это принято в граффити, а обычные краски. В итоге появились ладья вроде той, на которой шли на Амур казаки Ерофея Хабарова, сопки, поднимающиеся по берегам великой реки, а также памятник знаменитому Николаю Муравьему-Амурскому, усилиями которого в 19 веке начиналось активное освоение дальневосточных земель.
Новый арт-объект находится на территории промышленной зоны у офисного здания по адресу ул. Павловича, 13 Б.
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