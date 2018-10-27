Хабаровчанам покажут "Землю трех драконов"

Уникальная выставка материальной культуры коренных народов Приамурья «Земля трех драконов» открылась в Хабаровске. На ней представлены предметы быта аборигенов : рыболовство, охота, ремесла, торговля, а также религиозные обряды. Музей истории города представил горожанам выставку на основе частных коллекций.

Изделия – рыболовная оснастка, курительные трубки, коллекция сэвэнов, шаманское оснащение, курительные трубки, дамские украшения - выполнены в основном из металла (железо, бронза) и показывает высокий уровень обработки.



Все представленные на выставке предметы – подлинные. И даже макет рыбацкого навеса выполнен из топляка, что набрали на загородной плэнерной базе хабаровских художников. Из ненатурального - только современные сети и макеты красной рыбы. Это связано с маленьким квотами на настоящую рыбу, пояснили сотрудники музея. Большой репортаж о дамских серьгах в нос, о кольцах и браслетах, о способах лова национальной острогой и о многом другом читайте в ближайшем номере газеты Молодой дальневосточник XXI век в специальном репортаже нашего корреспондента.