Губернатор Хабаровского края определился со структурой правительства

Стала известна новая структура органов исполнительной власти региона. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, упразднено 4 министерства.

В их числе - министерство юстиции края, функционал которого передан в аппарат губернатора. В новой структуре не будет также министерства международного и межрегионального сотрудничества края. Его функционал передан в министерство инвестиционного развития и предпринимательства края, а также в аппарат губернатора. Кроме того упраздняется министерство внутренней политики. Его функции будут распределены между двумя новыми структурами - комитетом по информационной политике и массовым коммуникациям и комитетом по внутренней политике. Кроме того, в комитет по информационной политике и массовым коммуникациям передается функционал главного управления пресс-службы губернатора края.

Упраздняется министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Эта структура получила статус комитета.

Кроме того, несколько ранее действовавших подразделений получат новые наименования. Так, министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края переименовывается в министерство имущественных отношений. Министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края получило новое название – министерство сельского хозяйства.

С 4 до 3 сокращается количество первых заместителей председателя Правительства края. Еще более существенные изменения произошли среди заместителей председателя Правительства региона. Их численность сократилась с 15 до 9.



