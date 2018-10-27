В Хабаровске обнародуют послание комсомольцев

К 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) состоится извлечение капсулы с посланием от комсомольцев 1958 года к поколению 2018 года. Кроме того, представители современной молодёжи заложат новую капсулу с посланием к молодёжи 2058 года.

Мероприятие состоится 29 октября в 11 часов возле памятника молодым защитникам Хабаровска, погибшим 19 декабря 1921 года при обороне города. В церемонии примут участие губернатор Хабаровского края, мэр города, участники событий 1978 года, волонтёры, юнармейцы, воспитанники молодежных общественных объединений.

Кроме того, в этот же день в 16 часов в городском доме культуры состоится краевое торжественное собрание, посвященное 100-летию ВЛКСМ.