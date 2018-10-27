Хабаровчанам наливают воду с уличной колонки за деньги

Первая в 7-й столице платная уличная водоразборная колонка на перекрестке улиц Победы и Партизанской не только выдает чистую воду с Заячьего острова, но и поражает смелостью дизайнерского оформления.

То, что издали можно принять за неровный окрас, вблизи оказывается любовно вырезанным из толстого металла и пришпандоренным к коробу колонки силуэтом Хабаровского края. Жаль, что мастера никак не обозначили столичный город. Но как смогли, так и отметили 80-летие нашего региона. На этом деятели из «Водоканала» не остановились и плазменной резкой внесли дополнительную лепоту в суровый технодизайн. Чтобы всем и каждому было понятно, выжгли на боку хай-тек-изделия пояснительную надпись: «System H2O». Хочется спросить, на сколько этакая красота вызвала удорожание конечного изделия? Да и президент, понимаешь, говорит об импортозамещении, а ребята на иностранном языке отжигают. Хочется верить, что хотя бы высокотехнологичная начинка колонки наша, отечественной разработки, рассчитанная на эксплуатацию в суровых условиях хабаровской зимы. До нее немного осталось, через пару месяцев и посмотрим, как электронный счетчик отпускаемой воды - 4 копейки за 1 литр - будет себя вести в 30-градусный мороз. Если раньше саму колонку не разнесут. Судя по состоянию скособоченного табло, обрадованные известием граждане, уже выразили свое впечатление от нововведения.

Советская чугунная колонка на углу улиц Партизанской и Победы стояла полвека. Если раньше любой желающий просто подходил (подъезжал) и набирал, то сейчас необходимо обратиться в «Водоканал», заключить договор, оплатить услуги, получить электронный ключ, и только потом можно будет испить чистой водицы. Ага, окрестный люд так и ломанулся за благами. «По нашей Партизанской несколько ниже этой бандуры стоит еще одна колонка, но бесплатная. Чуть дальше от дома, но для меня проехать с тачкой лишних пару сотен метров не проблема. Нет у меня желания сотни рублей этим … за бесплатную воду отдавать», - делится маленькой житейской хитростью «партизан», проживающий в самом начале улицы.

«Водоканал» планирует до конца года поставить еще 4 платные колонки. Флаг им в руки, барабан на шею и с песней по жизни. Именно такое пожелание услышал от одного из местных, что согласился меня провести по водным местам района. «Я сам живу в благоустроенной квартире на «Катере». Из крана воду использую только для технических нужд. Для приготовления пищи хожу по воду на колонку на улице Руднева. Две 5-литровые емкости в рюкзак - и десять литров чистой воды, и полезная для здоровья прогулка», - рассказывает знакомый. Во время экскурсии я насчитал порядка дюжины посещаемых водоразборных колонок. Некоторые расположены в незаметных местах - на задворках, но тем не менее к ним не зарастает народная тропа. В частном секторе всегда воды больше надо, чем в благоустроенной квартире, – и сад-огород жарким летом полить, и большую постирушку устроить. Можно и дождевой воды набрать в бочки. Но осадки, они такие непредсказуемые. А тут до колонки несколько десятков метров, тонкий шланг подключил и наполнил живительной влагой емкость.

Замена нескольких колонок в людных и посещаемых местах не изменит ситуацию. Кто раньше подъезжал на машине за «большой водой», для того лишний километр проехать – не проблема. Кстати, знаю несколько мест в самом центре города, где можно воду из колонки набрать на халяву. Одна из них на улице Гоголя, на пару сотен метров ниже здания правительства Хабаровского края. Так что у «Водоканала» работы не на один год. При царе-батюшке вода из кранов на улицах была бесплатная, при советской власти никому в голову не приходило ввести плату за воду из уличных колонок. Похоже, у нас наступили удивительные времена, когда сбываются самые сказочные предположения.

Андрей Дунаевский