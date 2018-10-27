В Хабаровске выпал первый снег

В дальневосточной столице выпал первый снег в субботу 27 октября. Ближе к вечеру мокрый снег обильно шел в пригороде и ненадолго заглянул на центральные улицы города, которые весь день поливало осенним дождем.

По прогнозам синоптиков, облачная погода продержится весь день и в воскресенье. Утром продолжится ночной мелкий дождь со снегом, но ближе к полудню он должен закончиться.

К понедельнику 29 октября фронт циклона, который принес осадки в Хабаровск и Хабаровский край, разделится. Над краевым центром установится погода преимущественно без осадков с температурой ночью от +1?С до +2?С, днем от +3?С до +7?С.

Небольшие осадки в виде мокрого снега сохранятся на большей части края. Столбик термометра в ночные часы опустится местами до -6?С, дневные температуры ожидаются от +1?С до +6?С, в северных районах - от -4?С до +6?С. Помимо этого прогнозируется ветер до 13-20 м/с с усилением на побережье Охотского моря до 25-30 м/с, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Дальневосточное управление гидрометеослужбы.