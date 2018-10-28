Новости
В Хабаровском крае завершилась пассажирская навигация
В Хабаровском крае по сравнению с прошлым годом количество перевезенных пассажиров по реке Амур уменьшилось на 57 тыс. человек. За 6 месяцев услугами перевозчиков воспользовались свыше 300 тыс. человек, в том числе 144 тыс. человек по городским маршрутам, на международной линии Хабаровск – Фуюань было обслужено 37 тыс. пассажиров.
По информации пресс-службы краевого правительства, для поддержки перевозчиков из краевого и бюджетов муниципальных образований были выделены свыше 104 млн рублей в виде субсидий, что на 27 млн рублей больше, чем в 2017 году.
Он также напомнил, что в крае 11 речных маршрутов включены в перечень субсидируемых как социально значимые, в том числе восемь краевых и три городских маршрута.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 350
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 448
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 636
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 271
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136