В Хабаровском крае завершилась пассажирская навигация

В Хабаровском крае по сравнению с прошлым годом количество перевезенных пассажиров по реке Амур уменьшилось на 57 тыс. человек. За 6 месяцев услугами перевозчиков воспользовались свыше 300 тыс. человек, в том числе 144 тыс. человек по городским маршрутам, на международной линии Хабаровск – Фуюань было обслужено 37 тыс. пассажиров.

«Объективной причиной снижения пассажиропотока стала сложная гидрологическая обстановка. Из-за низкого уровня воды рек Амур, Тунгуска и Кур теплоходы временно не ходили до остановок «9 км» и «10 км», до населенных пунктов Новокуровка, Победа, Денисовка, Касьяновка. – сообщил представитель компании-перевозчика. – Все экипажи отработали навигацию ответственно, жалоб от пассажиров не поступало».

По информации пресс-службы краевого правительства, для поддержки перевозчиков из краевого и бюджетов муниципальных образований были выделены свыше 104 млн рублей в виде субсидий, что на 27 млн рублей больше, чем в 2017 году.

«Положительным моментом навигации 2018 года стало сохранение цен на билеты на уровне прошлого года и расписания движения пассажирских теплоходов на всех маршрутах. После пятилетнего перерыва был возобновлен муниципальный маршрут Амурск – Вознесенское. На эти цели из бюджета Амурского муниципального района направлено 1,2 млн рублей субсидий», - подчеркнул начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства Владимир Березовский.

Он также напомнил, что в крае 11 речных маршрутов включены в перечень субсидируемых как социально значимые, в том числе восемь краевых и три городских маршрута.