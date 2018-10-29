Активисты Хабаровского края заработали более 2 млн рублей на патриотические проекты

Три проекта молодежных НКО Хабаровского края стали победителями конкурса Росмолодежи. Общественным объединениям предоставят субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан. Регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошел в число лидеров по сумме привлеченных средств и количеству поданных проектов. Активистам края направят более двух миллионов рублей на реализацию инициатив.

Финансовую поддержку получат два проекта Хабаровской краевой общественной организации «Амурский рубеж»: «Школа поисковика – 2018» и «Оружие Победы».

«Школа поисковика» – это обучающий курс для молодежи по передовым методикам в поиске, эксгумации незахороненных погибших солдат, работе с единой системой учета результатов поисковых работ в стране. Проект направлен на развитие и популяризацию Поискового движения в районах. Уже весной 2019 года сводный краевой отряд отправится в экспедицию в село Васильевка Бикинского района, где в 1921-1922 гг. проходили бои между войсками Народно-революционной армии Дальневосточной республики против войск Белоповстанческой армии», — рассказал председатель общественной организации Никита Кобзев.

В рамках проекта «Оружие Победы» будет закуплено вооружение времен Великой Отечественной войны, а также комплекты снаряжения солдат японской армии. Это позволит создать новое направление в военно-исторической реконструкции – «Советско-японская война». Благодаря этому, реконструкторы смогут проводить Уроки Живой истории для молодежи из отдаленных районов края. Данный проект вошел в тройку лидеров в своей номинации.

Еще одна инициатива, получившая федеральную субсидию – «Огонь, батарея!» автономной некоммерческой организации поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов». Проект нацелен на выявление и сохранение объектов обороны, расположенных на территории Николаевского муниципального района.

«В ходе проекта поисковым отрядом из числа молодых добровольцев-энтузиастов будут обследованы пулеметные ДОТ правобережного сектора обороны уникальной системы отечественной фортификации на Нижнем Амуре. В результате будет создано пять 3-D макетов и информационные карты. Наши цели — сохранение объектов, представляющих историко-культурное наследие, приобщения молодежи к практике их исследований, а также снижение числа актов вандализма», — рассказал руководитель АНО Василий Григоревский.

Всего на участие в ежегодном федеральном конкурсе поступило 286 заявок. В результате победителями признаны 48 патриотических проектов, которым в общей сложности планируется выделить более 45 млн рублей.