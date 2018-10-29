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Активисты Хабаровского края заработали более 2 млн рублей на патриотические проекты
Финансовую поддержку получат два проекта Хабаровской краевой общественной организации «Амурский рубеж»: «Школа поисковика – 2018» и «Оружие Победы».
В рамках проекта «Оружие Победы» будет закуплено вооружение времен Великой Отечественной войны, а также комплекты снаряжения солдат японской армии. Это позволит создать новое направление в военно-исторической реконструкции – «Советско-японская война». Благодаря этому, реконструкторы смогут проводить Уроки Живой истории для молодежи из отдаленных районов края. Данный проект вошел в тройку лидеров в своей номинации.
Еще одна инициатива, получившая федеральную субсидию – «Огонь, батарея!» автономной некоммерческой организации поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов». Проект нацелен на выявление и сохранение объектов обороны, расположенных на территории Николаевского муниципального района.
Всего на участие в ежегодном федеральном конкурсе поступило 286 заявок. В результате победителями признаны 48 патриотических проектов, которым в общей сложности планируется выделить более 45 млн рублей.
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