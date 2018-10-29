Хабаровские полицейские сводили трудных подростков в музей

Воспитанники центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей отправились вместе с представителями УМВД Хабаровского края в Дальневосточный художественный музей. участие в таком мероприятии позволит повысить уровень эстетического воспитания и расширить кругозор воспитанников ЦВСНП.

Подростки посетили залы западноевропейского и русского искусства, им рассказали об истории возникновения картин, акцентировав внимание на ощущениях и эмоциях, которые вызывают работы.

В зале русского искусства ребята познакомились с картинами известных русских пейзажистов Шишкина и Айвазовского, увидели разницу в написании портретов и передаче настроения изображенных на них людей.

Больше всего подросткам понравилась масштабная работа русского художника Евграфа Сорокина «Ян Усмовец, удерживающий быка», на которой очень реалистично воплощен поединок по усмирению быка между представителями славян и печенегов. Главный герой славян Ян Усмовец поразил ребят своей силой и бесстрашием, сумев на бегу остановить мощного быка.

Подростки оценили экскурсию и выразили желание ещё раз сходить в музей.