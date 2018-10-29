Мост на Сахалин спроектируют к ноябрю 2019 года

Проектные работы по строительству железной дороги с переходом с Сахалина на материк завершатся в ноябре 2019 года. Новая железнодорожная линия свяжет материк и остров Сахалин, с мостовым или тоннельным переходом пролива Невельского от станции Селихин в Хабаровском крае до станции Ныш в Сахалинской области.



"Разработка основных проектных решений, на основе которых можно проанализировать выбранный вариант железнодорожной трассы с переходом через пролив Невельского и с выходом на Сахалин завершится до ноября 2019 года. Сюда же входит проект детальной планировки территории, определение объемов финансирования, сроков и этапов строительства", — об этом сообщил ТАСС начальник службы взаимодействия с заказчиком компании «Дальгипротранс» Владимир Крапивный.

"Чтобы провести геологические, экологические, гидрологические и другие изыскания, требуется крепкое основание для постановки судов, с которых нужно провести бурение, погодные условия без волнения в Татарском проливе, ледовая обстановка. Это запланировано на первое полугодие следующего года", — сказал Владимир Крапивный, уточнив, что в проливе необходимо будет выполнить глубокое зондирование, изучить сейсмику, геологию грунтов, ледовую нагрузку на опоры моста, если будет принято решение о строительстве моста, а не тоннеля.

Он уточнил, что уже выполнены проектно-изыскательские работы от станции Селихин до мыса Лазарево, однако еще не приступали к инженерным изысканиям в проливе Невельского.Он также сообщил, что на территории Сахалина — от станции Ныш до мыса Погиби — инженерные изыскания выполнены пока только с применением спутника.Проект перехода с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах — мост и тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. По предварительным расчетам стоимость всего проекта — 540,3 млрд рублей.