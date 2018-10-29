Жители севера Хабаровского края остались без света из-за циклона

Более тысячи жителей села Чумикан на севере Хабаровского края остались без света из-за циклона. Там были зарегистрированы наиболее сильные порывы ветра - от 22 до 28 м/с. Из-за множественных перехлестов на линиях электропередачи приняли решение об отключении от электроэнергии. Отметим, в селе Чумикан Тугуро-Чумиканского района 267 домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на социально-значимых объектах есть источники резервного электропитания. Теплоснабжение не нарушено. В настоящее время на месте аварийных участков продолжают работать бригады электросетей. Ведется поиск и устранение мест перехлестов проводов.