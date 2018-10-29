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Обитатели нацпарка "Анюйский" получат корм в местах "общепита"
В национальном парке "Анюйский" заготовили подкормку для животных. Уже завезли около 40 тонн овса, которым будут питаться изюбри, кабаны и косули, чтобы пережить зимний недостаток кормов.
"Осенью животные могут найти еще много доступной пищи, поэтому кабаны не часто бывают на подкормочных площадках. С выпадением снега и началом морозов ситуация меняется – животных возле зон подкормки становится больше. Уже несколько лет подряд помогает с поставками корма частное предприятие" , - сообщается на сайте ФГУП «Заповедное Приамурье».
На данный момент на территории национального парка «Анюйский» насчитывается более 30 подкормочных площадок, готовых к приему нуждающегося копытного племени. Это обеспечит сытую перезимовку и главному из обитателей нацпарка – амурскому тигру.
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