Обитатели нацпарка "Анюйский" получат корм в местах "общепита"

В национальном парке "Анюйский" заготовили подкормку для животных. Уже завезли около 40 тонн овса, которым будут питаться изюбри, кабаны и косули, чтобы пережить зимний недостаток кормов.



"Осенью животные могут найти еще много доступной пищи, поэтому кабаны не часто бывают на подкормочных площадках. С выпадением снега и началом морозов ситуация меняется – животных возле зон подкормки становится больше. Уже несколько лет подряд помогает с поставками корма частное предприятие" , - сообщается на сайте ФГУП «Заповедное Приамурье».

На данный момент на территории национального парка «Анюйский» насчитывается более 30 подкормочных площадок, готовых к приему нуждающегося копытного племени. Это обеспечит сытую перезимовку и главному из обитателей нацпарка – амурскому тигру.