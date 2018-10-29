В Верхнебуреинский район построят автомобильную дорогу

Верхнебуреинский район соединят с общекраевыми дорогами до 2021 года. Это произойдет после того, как достроят 60-ти километровый участок Чегдомын – Солнечный, строительство которого ведется с 2007 года.

«Если посмотреть на карту Хабаровского края, то мы, к сожалению, не увидим автомобильного транспортного сообщения. Сегодня Верхнебуреинский район лишён возможности добраться до районного центра. Работы по строительству автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын начались в 2007 году, но, к большому сожалению, они до сих пор не закончились», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

По его словам, предстоит не только уложить дорожное полотно, но и построить несколько мостов, в том числе, взамен смытых наводнением.

«Этим летом при подъеме воды смыло два моста. Мы сегодня потеряли две дороги: на север Верхнебуреинского района - это поселок Софийск, где мы остались без моста. Сегодня также идут восстановительные работы и, надеюсь, 1 декабря мы их закончим - это мост между поселками Сулук и Герби. Там строение через речку рухнуло и сегодня нет проезда», - добавил Алексей Маслов.

Глава Верхнебуреинского района обратился в правительство Хабаровского края с просьбой об увеличении объема софинансирования на содержание автодороги Чегдомын – Софийск протяженностью 182 километра.