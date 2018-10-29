Новости
В Верхнебуреинский район построят автомобильную дорогу
Верхнебуреинский район соединят с общекраевыми дорогами до 2021 года. Это произойдет после того, как достроят 60-ти километровый участок Чегдомын – Солнечный, строительство которого ведется с 2007 года.
«Если посмотреть на карту Хабаровского края, то мы, к сожалению, не увидим автомобильного транспортного сообщения. Сегодня Верхнебуреинский район лишён возможности добраться до районного центра. Работы по строительству автомобильной дороги Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын начались в 2007 году, но, к большому сожалению, они до сих пор не закончились», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
По его словам, предстоит не только уложить дорожное полотно, но и построить несколько мостов, в том числе, взамен смытых наводнением.
«Этим летом при подъеме воды смыло два моста. Мы сегодня потеряли две дороги: на север Верхнебуреинского района - это поселок Софийск, где мы остались без моста. Сегодня также идут восстановительные работы и, надеюсь, 1 декабря мы их закончим - это мост между поселками Сулук и Герби. Там строение через речку рухнуло и сегодня нет проезда», - добавил Алексей Маслов.
Глава Верхнебуреинского района обратился в правительство Хабаровского края с просьбой об увеличении объема софинансирования на содержание автодороги Чегдомын – Софийск протяженностью 182 километра.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 355
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 454
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 639
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 272
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136