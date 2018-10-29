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В Хабаровском крае запустят безотходную переработку леса
Около 70 млн рублей вложит компания "Гаваньлеспром" в безотходную переработку леса в Советско-Гаванском районе. Современный производственный комплекс создается в поселке Майском. В настоящее время резидент готовит цехи к установке оборудования, выравнивает площадки, монтирует освещение. На предприятии установят лесопильную линию для производства круглой древесины мощностью 2250 кубических метров готовой продукции в месяц.
В декабре из города Кирова поступит первая партия оборудования для цеха тонкоствольной древесины мощностью до 1700 кубических метров готовой продукции в месяц. Сотрудники совместно с руководством предприятия будут проходить обучение на новом оборудовании без отрыва от производства. Помощь в этом им окажут кировские специалисты. До конца года на работу будут приняты 18 человек, всего проектом предусмотрено создание 76 новых рабочих мест.
По информации пресс-службы краевого правительства, в рамках масштабирования производства ООО «Гаваньлеспром» планирует расширить производство топливных гранул. Для этого в 2019 году будет приобретено дополнительное оборудование, а склад готовой переоснастить под теплый цех.
Компания «Гаваньлеспром» является первым резидентом территории СПВ Советская Гавань. Напомним, режим свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года.
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