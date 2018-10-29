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Новые назначения в правительстве Хабаровского края
Сергей Фургал представил 13 назначенных членов правительства Хабаровского края в ходе аппаратного совещания. Первым заместителем председателя правительства края – руководителем аппарата губернатора и правительства края стал Юрий Минаев. Первым заместителем председателя правительства края – министром финансов края назначен Александр Кацуба.
Заместителем председателя правительства края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами государственной власти стал Владимир Хлапов.
Заместителем председателя правительства края – министром экономического развития назначен Виктор Калашников.
Заместитель председателя правительства края – министр инвестиционного развития и предпринимательства края – Юрий Чайка.
Анатолий Литвинчук назначен заместителем председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.
Максим Пешин назначен на должность заместителя председателя правительства края – руководителя представительства правительства края при Правительстве Российской Федерации.
Министр здравоохранения края – Александр Витько.
Министр образования и науки края – Алла Кузнецова.
Министр жилищно-коммунального хозяйства края – Дарий Тюрин.
Министр культуры края – Александр Федосов.
Краевое министерство строительства возглавил Александр Шабовта.
Министром физической культуры и спорта края назначен Семен Экшенгер.
Губернатор Сергей Фургал подчеркнул, что назначения в правительстве региона продолжатся. Он также напомнил членам кабинета министров о том, что в ближайшее время каждый из них должен представить программу развития своего ведомства.
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