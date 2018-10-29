Хабаровчане выбирают вино, коктейли и виски

Портал Лайф составил алкогольную карту российских регионов. Среди предпочтений хабаровчан - вино, коктейли и виски. Соответствующее исследование несколько лет назад проводил "Яндекс". Так, на виски приходится 11% всех запросов из Хабаровска про спиртные напитки. По ряду российских регионов это был самый высокий показатель. "Чёрный русский", "Мохито", "Б-53" — рецепты этих напитков жители Хабаровска также ищут в поисковиках.

Отметим, Хабаровск вошел в десятку самых пьющих городов России, оказавшись на 9 месте рейтинга.



Что касается наших соседей - Приморского края, то там иная ситуация. Во Владивостоке есть своя алкогольная легенда — капром. Он же — капитанский ром. По словам местных жителей и туристов, употребить этот напиток в чистом виде практически нереально. А его качество, по словам многих, сомнительное. Похмелье от этого напитка вам обеспечено на 90%. Впрочем, его всё равно берут из-за невысокой цены.



