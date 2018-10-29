Сергей Фургал в Николаевске-на-Амуре поручил приобрести новый томограф

Решению проблем в области здравоохранения власти Хабаровского края уделят первостепенное внимание. В первую очередь займутся кадровым обеспечением и медицинским оснащением. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Николаевске-на-Амуре уже осмотрел площадку под строительство нового корпуса центральной районной больницы, а также пообщался с медицинским персоналом ЦРБ и жителями города.

Главе региона пожаловались на условия оказания медицинской помощи, нехватку узких специалистов, а также длинные очереди при записи к врачу. Сегодня в больнице работает 61 врач и 313 медицинских работников. Для полной комплектации медучреждению не хватает 8 специалистов. В их числе - акушер-гинеколог, инфекционист, отоларинголог, офтальмолог, рентгенолог, участковый терапевт.



- По целевому набору в Дальневосточном государственном медицинском университете обучается 15 человек. Заключен договор на целевую ординатуру. В 2019 году ряды медицинского учреждения пополнит специалист в области анестезиологии и реаниматологии. К 2020 году мы сдадим в Николаевске-на-Амуре новый больничный комплекс с новейшим оборудованием. У нас есть четкое понимание того, что новые объекты здравоохранения не должны сдаваться без нового жилья. Мы также приняли решение о строительстве фельдшерско-акушерского пункта, - сказал Сергей Фургал.

Губернатор поручил оснастить медицинское учреждение компьютерным томографом, не дожидаясь ввода в эксплуатацию нового больничного комплекса. Это позволит повысить качество диагностики. Сегодня жителей, которым необходимо сделать исследование на КТ, приходится отправлять в Хабаровск.Напомним, ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит создать на базе ЦРБ межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для северных районов края. В новом лечебном корпусе появятся хирургическое и акушерское отделения, операционные и диагностические блоки с современными УЗИ-аппаратами, магнитно-резонансным томографам. На его базе также будет организована работа сосудистого центра.Строительство нового корпуса ЦРБ ведется на средства федерального и краевого бюджетов в рамках комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края. Его стоимость оценена в 2,1 млрд рублей.