В Хабаровском районе появилась "цифровая территория"

В селе Мичуринское Хабаровского района появилась "цифровая территория". Пилотный проект с таким название запустил там Ростелеком. Проект затрагивает основные сферы жизни: образование, медицина, досуг, государственные услуги, безопасность и многое другое.

Чтобы подключить цифровые ууслуги в Мичуринском, Виноградовке, Фёдоровке и Нагорном пришлось протянуть свыше 30 километров оптико-волоконной линии.

Благодаря эту теперь в Мичуринском в школе работает информационно-библиотечная система. Дети и педагоги могут любую из доступных книг читать онлайн и оффлайн. В администрации внедрена электронная хозяйственная книга по учету подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней скотины и прочего нужного в сельском деле "инвентаря". В амбулатории лечат по-прежнему, но консультируются теперь со специалистами районной больницы в режиме онлайн.

28 камер уличного наблюдения круглосуточно передают информацию о состоянии закона и порядка с улиц на сайт поселения. Для широких слоев населения в различных общественных точках работают 4 информационных экрана, где транслируются новости и объявления. В клубе свободноподключаемый Wi-Fi на очень неплохой скорости 120 мегабит в секунду. Впереди у Мичуринского сельского поселения планов громадье. О преимуществах GPON в сельской местности читайте в специальном репортаже нашего корреспондента в ближайшем номере Молодого дальневосточника XXI век.